كريب جمبري بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

كريب الجمبري لعشاق المأكولات البحرية، جددي أطباقك وحضري الكريب بحشوة الجمبري والبشاميل وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

فلفل أحمر مشوي ومقطع.

250 غرام مشروم.

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

50 غرام جبنة بارميزان.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 بصل شرائح.

2 فص ثوم.

ملح (حسب الرغبة).

100 غرام زيتون أسود (شرائح).

فلفل أسود (حسب الرغبة).

1/2 كمية صلصة البشاميل المعدة لاحقا.

300 غرام جمبري مسلوق.

50 غرام زبدة ذائبة.

ملعقة صغيرة ملح.

فص ثوم.

ملعقة كبيرة سكر.

300 غرام دقيق.

3 حبة بيض.

1/2ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

لتر حليب.

200 ملل حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

- تخلط المكونات الجافة سوياً (دقيق، ملح، سكر) ويضاف الحليب والبيض والزبدة الذائبة ويخفق المزيج جيداً أو يخلط في الخلاط الكهربائي.

- تترك العجينة لترتاح قبل تشكيلها وتسخن مقلاة وتدهن بقليلٍ من الزبدة، تسكب فيها كمية (ملعقة غرف) من الخليط.

- تترك لتنضج ثم تقلب على الجهة الأخرى إلى أن تكتسب لونا ذهبيا جميلا، ثم توضع في صحن وتحشى كل حبة كريب بملعقة كبيرة من الحشوة وتلف ثم توضع في صينية مدهونة.

- يغطى وجهها بقليل من صلصة البشاميل وترش بالجبنة ثم تدخل الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- وفي طنجرة على النار نضع الزيت أو الزبدة وتقلى فيها الفطر على نار قوية جداً حتى يحمر ثم نضيف عليه البقدونس وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود ويترك جانباً.

- في القدر نفسه نضيف قليل من الزبدة ونضع البصل والثوم ليذبل، نملحه ونضع معه الجمبري المسلوق ونخلط قليلاً ثم نضيف باقي المكونات ونجمع بصلصة البشاميل.

صلصة البشاميل:

- في قدر على النار نضع الزبدة ونذوبها ثم نضيف الدقيق ونحرك ليتحمص ويكتسب لونا ذهبيا جميلا ثم نضيف الحليب ونحرك دون توقف.

- نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب ونفرم حبة الثوم.

- نرفع الصلصة من على النار بعد أن تصبح كثيفة ومتماسكة ونضيق البقدونس وقليل من جبنة البارميزان.