كيكة القرفة

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير كيك طبقات القرفة الهشة، وقدميها كضيافة مميزة مع المشروب المفضل لك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

كوب زيت

2 كوب سكر

2 كوب حليب

1/4 كوب قرفة مطحونة

2 كوب دقيق

كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

5 بيضات

طريقة التحضير

- اخفقي السكر مع الزيت، ثم اضيفي البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى، ثم اضيفي الفانيليا.

- اخلطي الدقيق مع البيكينغ باودر، ثم اضيفيهما تدريجيا إلى الخليط السابق، مع الاستمرار في الخفق، حتى تتجانس جميع المكونات.

- ضعي ثلاثة أرباع كوب من الخليط في صينية، ثم ادخليها الفرن المحمى على درجة حرارة 180 مئوية لـ10 دقائق، حتى تنضج.

- اخرجي الصينية من الفرن، وانثري القرفة الناعمة على الطبقة المخبوزة، ثم اضيفي طبقة أخرى من الخليط، ووزعيها جيدا، ثم ادخليها الشواية دقيقة.

- كرري هذه الخطوة حتى نفاد كمية الخليط، ثم اخبزي الكيك تحت الشواية حتى النضج.