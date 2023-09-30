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كيكة القرفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 08:38 صباحا
كيكة القرفة
طريقة تحضير كيك طبقات القرفة الهشة كالمحترفات (الإنترنت)
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اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير كيك طبقات القرفة الهشة، وقدميها كضيافة مميزة مع المشروب المفضل لك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
كوب زيت
2 كوب سكر
2 كوب حليب
1/4 كوب قرفة مطحونة
2 كوب دقيق
كوب زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
5 بيضات

طريقة التحضير
- اخفقي السكر مع الزيت، ثم اضيفي البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى، ثم اضيفي الفانيليا.

- اخلطي الدقيق مع البيكينغ باودر، ثم اضيفيهما تدريجيا إلى الخليط السابق، مع الاستمرار في الخفق، حتى تتجانس جميع المكونات.

- ضعي ثلاثة أرباع كوب من الخليط في صينية، ثم ادخليها الفرن المحمى على درجة حرارة 180 مئوية لـ10 دقائق، حتى تنضج.

- اخرجي الصينية من الفرن، وانثري القرفة الناعمة على الطبقة المخبوزة، ثم اضيفي طبقة أخرى من الخليط، ووزعيها جيدا، ثم ادخليها الشواية دقيقة.

- كرري هذه الخطوة حتى نفاد كمية الخليط، ثم اخبزي الكيك تحت الشواية حتى النضج.

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