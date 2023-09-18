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كوكيز الشوكولاتة دون سكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 08:48 صباحا
كوكيز الشوكولاتة دون سكر
طريقة صحية لتحضير كوكيز قليل السعرات الحرارية (الإنترنت)
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وصفة سهلة وشهية لتحضير حلوى الكوكيز بطريقة صحية وسعرات حرارية قليلة، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
حبة بيض كبيرة.
بياض بيضة كبيرة.
6 ملاعق دقيق جوز الهند.
1/2 كوب دقيق جوز الهند.
رشة ملح.
1/3 كوب عسل نحل.
6 ملاعق زبدة فول سوداني.
ملعقة فانيليا.
رقائق شوكولاتة من دون سكر.
ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
6 ملاعق زبدة غير مملحة.

طريقة التحضير
- في بولة زجاجية اخلطي زبدة الفول السوداني مع الزبدة غير مملحة، مع الملح والفانيليا.

- في وعاء آخر اخفقي البيضة وبياض البيض حتى تتماسك المكونات وتتمازج مع بعضها البعض باستخدام المضرب اليدوي، ثم أضيفي نصف كوب دقيق جوز الهند، مع صودا الخبز، ورشة من الملح واضربهم جيدًا حتى تختلط المقادير مع بعضها.

- ثم أضيفي رقائق الشوكولاتة الخالية من السكر على الخليط وتقليبها جيدا ثم تغطيتها لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

- ومن ثم تُشكًّل بعد ذلك على شكل كرات بأحجام متماثلة مع بعضها بعضا، ثم ندخلها الفرن الساخن مسبقًا حتى تنضج.

- أخرجي الكوكيز من الفرن حتى تبرد تماما ثم قدميها مع المشروب المفضل لكِ ولصغارك.
 

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