حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

ابدأي وجبة غداء اليوم بطبق من شوربة الشوفان الساخنة، لتمد جسمك بالطاقة، وتُشبعك أطول فترة ممكنة. تعلمي الطريقة معنا، وطبقيها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 ملاعق من الشوفان

4 أكواب من الماء

حبة كوسة صغيرة

حبة باذنجان صغيرة

حبة بطاطا صغيرة

حبة بصل صغيرة

حبة جزر صغيرة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل

زعتر

زنجبيل

قرفة

زيت نباتي

مرقة دجاج

طريقة التحضير

- قطّعي الخضراوات والبصل والثوم على شكل شرائح رفيعة متوسطة الحجم.

- ضعيها في قدر، وقلّبيها جميعها مع البهارات والزيت، حتى تتحمّر.

- اضيفي الماء ومرقة الدجاج والزعتر الناشف، واتركيها حتى تغلي لخمس دقائق.

- اضيفي البقدونس والكزبرة والشوفان، ودعيها تغلي لخمس دقائق أخرى، ثم تذوّقي الخضار، لتتأكّدي من نضوجه، وتأكّدي ما إذا كان هناك حاجة لإضافة المزيد من الملح.

- وزّعي الشوربة في أطباق التقديم، وقدّميها ساخنة.