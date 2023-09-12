حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية...

ابدأي وجبة غداء اليوم بطبق من شوربة الشوفان الساخنة، لتمد جسمك بالطاقة، وتُشبعك أطول فترة ممكنة. تعلمي الطريقة معنا، وطبقيها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 ملاعق من الشوفان
4 أكواب من الماء
حبة كوسة صغيرة
حبة باذنجان صغيرة
حبة بطاطا صغيرة
حبة بصل صغيرة
حبة جزر صغيرة
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل
زعتر
زنجبيل
قرفة
زيت نباتي
مرقة دجاج
طريقة التحضير
- قطّعي الخضراوات والبصل والثوم على شكل شرائح رفيعة متوسطة الحجم.
- ضعيها في قدر، وقلّبيها جميعها مع البهارات والزيت، حتى تتحمّر.
- اضيفي الماء ومرقة الدجاج والزعتر الناشف، واتركيها حتى تغلي لخمس دقائق.
- اضيفي البقدونس والكزبرة والشوفان، ودعيها تغلي لخمس دقائق أخرى، ثم تذوّقي الخضار، لتتأكّدي من نضوجه، وتأكّدي ما إذا كان هناك حاجة لإضافة المزيد من الملح.
- وزّعي الشوربة في أطباق التقديم، وقدّميها ساخنة.
تعليقات