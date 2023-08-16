دجاج صيني بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط

على الطريقة الصينية اخترنا لك طريقة تحضير قطع الدجاج بالسمسم لتعديها في مطبخك وتسمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة كبيرة صويا صوص.

بياض بيضتين.

كوب نشا.

2 ملعقة كاتشب.

زيت.

صدور دجاج مقطع مكعبات.

1 1/2 ملعقة خل تفاح.

3 ملاعق كبيرة ماء.

2 ملعقة سكر.

بروكلي مسلوق.

زنجبيل طازج مفروم.

2 ملعقة عصير برتقال.

أناناس مُقطّع مكعبات.

2 فص ثوم مهروس.

سمسم.

ملح.

طريقة التحضير

- في وعاء عميق اخلطي الصويا صوص وعصير البرتقال وخل التفاح والكاتشب والسكر والملح والماء للحصول على الصوص.

- ضعي الدجاج في بياض البيض ثم في النشا وعلى نار هادئة شوحي الأناناس والزنجبيل والثوم في الزيت على النار.

- ثم أضيفي الصوص حتى يثقل قليلاً، وضعي الدجاج والبروكلى والسمسم وقلبيهم جيدًا حتى ينضح الدجاج.