كركديه مثلج لمحاربة حرارة الصيف...

الكركديه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويساعد في انتظام ضغط الدم في جسمك، حضريه وتناوليه مثلجا لمحاربة حرارة الصيف وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب أوراق الكركديه.
سكر حسب الرغبة.
لتر ماء بارد.
طريقة التحضير
- نضع أوراق الكركديه في وعاء عميق وكبير ثم نضيف كمية من الماء المغلي بحيث تغمر الأوراق تماما.
- نغطي الوعاء ونتركه حتى ينقع لمدة ساعتَين أو ثلاث.
الآن نبدأ بتصفية عصير الكركديه والتخلص من الأوراق.
- نضع عصير الكركديه في وعاء آخر نظيف ثم نُضيف كمية من الماء البارد ونضيف السكر ونحرك جيدا حتى يذوب تمام ونضيف مكعبات الثلج ويصبح جاهزا للتقديم.
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