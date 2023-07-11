كركديه مثلج لمحاربة حرارة الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

الكركديه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويساعد في انتظام ضغط الدم في جسمك، حضريه وتناوليه مثلجا لمحاربة حرارة الصيف وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب أوراق الكركديه.

سكر حسب الرغبة.

لتر ماء بارد.