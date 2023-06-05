بسكويت الملبن

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت الملبن وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة فهي عبارة عن عجينة حلى محشية بالملبن ومشكلة بأشكال مختلفة حسب الرغبة لذيذة وشهية جداً تعلمها معنا وأعديها بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

حضري فطيرة الشكشوكة

المكونات

350 غرام ملبن

2 كوب دقيق

كوب زبدة

½ كوب سكر

¼ كوب حليب كامل الدسم

بيضة

ملعقة صغيرة: بيكينغ باودر - فانيليا

2 ملعقة كبيرة سمسم للتزيين