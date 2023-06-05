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بسكويت الملبن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 04:04 مساء
بسكويت الملبن
طريقة سهلة لتحضير بسكويت شهي بحشوة الملبن (الإنترنت)
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بسكويت الملبن وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة فهي عبارة عن عجينة حلى محشية بالملبن ومشكلة بأشكال مختلفة حسب الرغبة لذيذة وشهية جداً تعلمها معنا وأعديها بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
حضري فطيرة الشكشوكة
المكونات
350 غرام ملبن
2 كوب دقيق
كوب زبدة
½ كوب سكر
¼ كوب حليب كامل الدسم
بيضة
ملعقة صغيرة: بيكينغ باودر - فانيليا
2 ملعقة كبيرة سمسم للتزيين

طريقة التحضير
- نخلط الدقيق مع البيكنغ باودر والفانيليا ثم في وعاء آخر نضع الزبدة ونضيف السكر ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح القوام ناعما وكريميا وأبيض اللون، ثم نضيف البيضة ونخفق مجددا حتى تختفي البيضة ثم نضيف الدقيق فوق خليط الزبدة والبيض والسكر ونخلط بهدوء ثم نضع العجينة بالثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم نخرجها ونقطعها قطع متسوية في الحجم والوزن ونحشي كل قطعة بالملبن نشكلها بالشكل المرغوب.
- ثم نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة ونزينها بالسمسم، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح ذهبية اللون نخرجها ونتركها جانبا تبرد، ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم.

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