حضري فطيرة الشكشوكة

القاهرة - بوابة الوسط

الشكشوكة من الأكلات المصرية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها كفطيرة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة العشر دقائق

ربع كيلو لحمة مفرومة

6 بيضات

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة بصل مفروم

2 حبة فلفل أخضر مكعبات

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت

زيت زيتون

معدنوس مفروم

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن ويوضع البصل في الزيت ويقلب حتى يذبل.

- يضاف الفلفل الأخضر، مع استمرار التقليب.

- تضاف اللحمة المفرومة، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب.

- تضاف الصلصة وقليل من الماء، وتخفف النار وتترك حتى تنضج وتضاف الطماطم، والمعدنوس، وتقلب جميع المكونات جيدًا.

- ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد ويرش القليل من الدقيق على سطح جاف ونظيف، وتفرد عليه عجينة العشر دقائق باستخدام النشابة حتى تصبح متوسطة السمك.

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- تدهن الصينية بقليل من الزيت، وتوضع فيها العجينة، ويراعى قطع الأطراف الزائدة، مع ترك 1 سم في كل جانب لمنع البيض من الخروج.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- يوضع الخليط المجهز سابقًا، على العجين ويوزع عليه بالتساوي، مع مراعاة عمل تجويفات بسيطة لوضع البيض.

- يوضع البيض على الخليط ويحرك قليلًا؛ ليتجانس مع الخليط، ويتماسك به عند النضج.

- يرش على البيض ملح، وفلفل أسود وزيت زيتون وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.