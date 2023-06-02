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حضري فطيرة الشكشوكة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 08:34 صباحا
حضري فطيرة الشكشوكة
فطيرة الشكشوكة. (أرشيفية الإنترنت)
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الشكشوكة من الأكلات المصرية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها كفطيرة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
عجينة العشر دقائق
ربع كيلو لحمة مفرومة
6 بيضات
2 حبة طماطم مكعبات
2 حبة بصل مفروم
2 حبة فلفل أخضر مكعبات
2 معلقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت
زيت زيتون
معدنوس مفروم

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن ويوضع البصل في الزيت ويقلب حتى يذبل.
- يضاف الفلفل الأخضر، مع استمرار التقليب.
- تضاف اللحمة المفرومة، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب.
- تضاف الصلصة وقليل من الماء، وتخفف النار وتترك حتى تنضج وتضاف الطماطم، والمعدنوس، وتقلب جميع المكونات جيدًا.
- ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد ويرش القليل من الدقيق على سطح جاف ونظيف، وتفرد عليه عجينة العشر دقائق باستخدام النشابة حتى تصبح متوسطة السمك.

- فطيرة الدحي والشيدر
- فطيرة تفاح مقلية
- فطيرة الجبن والمعدنوس السريعة

- تدهن الصينية بقليل من الزيت، وتوضع فيها العجينة، ويراعى قطع الأطراف الزائدة، مع ترك 1 سم في كل جانب لمنع البيض من الخروج.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- يوضع الخليط المجهز سابقًا، على العجين ويوزع عليه بالتساوي، مع مراعاة عمل تجويفات بسيطة لوضع البيض.
- يوضع البيض على الخليط ويحرك قليلًا؛ ليتجانس مع الخليط، ويتماسك به عند النضج.
- يرش على البيض ملح، وفلفل أسود وزيت زيتون وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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