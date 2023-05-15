فتة بالحمص من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

فتة اللحم اللبنانية من أشهى أنواع الفتة، التي يمكن أن تحضر بمكونات لذيذة، وطريقة تحضيرها سهلة لا تحتاج الكثير من الوقت.

تعرفي عليها معنا في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شهية».



المكونات

½ كيلو لحمة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة سبع بهارات

4 أكواب حمص مسلوق

4 أرغفة خبز

زيت للقلي

½ كوب صنوبر

لتحضير صوص اللبن:

5 أكواب حليب زبادي

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة ملح

بقدونس أو نعنع طازج للتزيين