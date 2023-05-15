فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...

فتة اللحم اللبنانية من أشهى أنواع الفتة، التي يمكن أن تحضر بمكونات لذيذة، وطريقة تحضيرها سهلة لا تحتاج الكثير من الوقت.
تعرفي عليها معنا في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو لحمة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة سبع بهارات
4 أكواب حمص مسلوق
4 أرغفة خبز
زيت للقلي
½ كوب صنوبر
لتحضير صوص اللبن:
5 أكواب حليب زبادي
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقة صغيرة ملح
بقدونس أو نعنع طازج للتزيين
طريقة التحضير
- نحمي زيت القلي ونقلي الخبز حتى يصبح ذهبيا ومقرمشا ونصفيه من الزيت ونضعه جانبا.
- نضع زيت الزيتون في مقلاة ونضيف الصنوبر ونحمّره ثم نصفيه ونضعه جانبا.
- نضيف اللحمة لنفس المقلاة ونحرك على نار متوسطة حتى تنضج تماما.
- نضيف الملح والقرفة والفلفل الأسود والسبع بهارات ونحرك جيدا ثم نضع اللحمة جانبا.
- نضع الحليب الزبادي في زبدية ونخلطه مع الثوم والملح حتى تختلط جيدا.
- نضع الخبز المقلي في طبق التقديم وفوقه الحمص المسلوق ثم صوص الزبادي ثم اللحمة والصنوبر.
- نزين بالمعدنوس أو النعنع الطازج بذلك تكون فتة اللحم على الطريقة اللبنانية.
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