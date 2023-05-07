حضري الجبن الرومي في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط

الجبنة الرومي وصفة مميزة من المطبخ المصري تحضر بطريقة سهلة وسريعة في المنزل من الجبنة القريش ونصف لتر من الحليب مع الكربونات والملح لذيذة وطعمها لا يقاوم، تعلمي طريقة تحضيرها معنا كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كيلوغرام جبنة قريش

500 مل حليب سائل كامل الدسم

½ كوب زبدة

ملعقة صغيرة: بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز - ملح.

كوسا بحشوة الدجاج والجبن