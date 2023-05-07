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حضري الجبن الرومي في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 11:27 صباحا
حضري الجبن الرومي في مطبخك
طريقة تحضير الجبن الرومي الشهي في المنزل بدلا من شرائه من المتاجر (الإنترنت)
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الجبنة الرومي وصفة مميزة من المطبخ المصري تحضر بطريقة سهلة وسريعة في المنزل من الجبنة القريش ونصف لتر من الحليب مع الكربونات والملح لذيذة وطعمها لا يقاوم، تعلمي طريقة تحضيرها معنا كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كيلوغرام جبنة قريش
500 مل حليب سائل كامل الدسم
½ كوب زبدة
ملعقة صغيرة: بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز - ملح.
كوسا بحشوة الدجاج والجبن

طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء عميق على نار متوسطة حتى الغليان ثم نضيف الجبنة القريش فوق الحليب الساخن ونقلب لمدة ستة دقائق حتى تسيح الجبنة قليلا ثم نرفع الوعاء عن النار، ونسكب المحتوى في مصفاة ناعمة جدا أو في قطعة قماش نظيفة من نوع الشاش ثم نسكب الجبنة في وعاء آخر ونضيف الزبدة والملح والكربونات.
- ونرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق حتى تذوب الزبدة وتتداخل مع الجبنة وباقي المكونات، وتصبح الجبنة كالعجينة تلتصق باليد عندها نسكب الجبنة المحضرة في وعاء ونضغط عليها جيدا ثم نحكم الإغلاق ونتركها بالثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل.
- ثم تستخدم وفي حال الرغبة بالجبنة الرومي القديمة نخرج الجبنة من العلبة ونرش عليها الملح ونتركها في مكان جاف وبارد لمدة 2 يوم وبذلك تكون الجبنة الرومي جاهزة تقطع وتقدم.

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