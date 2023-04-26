ترافل الشوكولاته

القاهرة - بوابة الوسط

ترافل الشوكولاته حلى لذيذ ومشهور بالمطبخ البرازيلي، سيحبه الأطفال كثيراً، بمكونات بسيطة ومتوفرة غالباً في كل منزل، ويمكن أن تشكّل كرات أو مربعات حسب الرغبة وفقاً لموقع «شملولة».

المكونات

اثنان ونصف كوب حليب سائل

ثلاثة أرباع كوب سكر

كوب ونصف كاكاو بودرة

ملعقة فانيليا

ملعقة ونصف زبدة

كوب كاكاو للتغميس