ترافل الشوكولاته حلى لذيذ ومشهور بالمطبخ البرازيلي، سيحبه الأطفال كثيراً، بمكونات بسيطة ومتوفرة غالباً في كل منزل، ويمكن أن تشكّل كرات أو مربعات حسب الرغبة وفقاً لموقع «شملولة».
المكونات
اثنان ونصف كوب حليب سائل
ثلاثة أرباع كوب سكر
كوب ونصف كاكاو بودرة
ملعقة فانيليا
ملعقة ونصف زبدة
كوب كاكاو للتغميس
طريقة التحضير
- في طنجرة نضع كلاً من الحليب والسكر والزبدة والفانيليا ونحركهم جيداً.
- نغليهم على النار مع التحريك حتى يتبخر الماء ويصبح القوام كالحليب المكثف.
- بعدها نرفعهم عن النار وننقلهم على وعاء آخر ليبردوا تماماً، ثم ننخل فوقهم الكاكاو ونعجن المكونات مع بعضها جيداً .
- ثم نشكلهم كرات متساوية ونغمسهم بالكاكاو ثم نصفهم في طبق التقديم ونرش على وجههم بودرة الكاكاو مرة أخرى.
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