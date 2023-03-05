بسيمة بالسميد

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم لكِ طريقة إعداد البسيمة، وهي إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة، تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

نصف كوب دقيق

2 وربع كوب جوز هند ناعم

نصف كوب سميد.

ربع كوب ماء.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

نصف كوب سمن مذاب.

ربع كوب حليب.

نصف كوب سكر ناعم.

جوز هند مبروش للتزيين.

شربات للتقديم.