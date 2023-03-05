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بسيمة بالسميد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 03:07 مساء
بسيمة بالسميد
حلوى البسيمة الشرقية اللذيذة (الإنترنت)
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نقدِّم لكِ طريقة إعداد البسيمة، وهي إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة، تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
نصف كوب دقيق
2 وربع كوب جوز هند ناعم
نصف كوب سميد.
ربع كوب ماء.
ملعقة ماء ورد صغيرة.
نصف كوب سمن مذاب.
ربع كوب حليب.
نصف كوب سكر ناعم.
جوز هند مبروش للتزيين.
شربات للتقديم.

طريقة التحضير
- ادهني قاع صينية الفرن ببعض السمن، في وعاء الخلاط اسكبي جوز الهند، الدقيق، السميد، السكر وقلبيها برفق بملعقة ثم أضيفي الماء، الحليب، ماء الورد والسمن المذاب ثم شغلي الخلاط حتى تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها بعضا.
- افرغي العجين في صينية الفرن وافرديها جيدًا بيديك مع الضغط على العجين، ويمكنك إضافة بعض المكسرات في العجينة إذا رغبتِ في ذلك، اتركي العجينة لمدة نصف الساعة قبل وضع الصينية في الفرن.
- ضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة، في درجة حرارة الفرن 180.
- بمجرد خروج الصينية من الفرن اسكبي عليها الشربات واتركيها بضع دقائق حتى تمتص الشربات، للتزيين يمكنكِ إضافة بعض من جوز الهند على أطراف البسيمة.

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