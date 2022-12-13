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تبولة باذنجان وفلفل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 02:31 مساء
تبولة باذنجان وفلفل
طريقة تحضير سلطة تبولة الباذنجان والفلفل الشهية (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة تبولة الباذنجان والفلفل الشهية، والتي تحتوي على كثيرٍ من الفيتامينات، وحضريها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي لموقع «شهية».

المكونات
باذنجان مقطع إلى مكعبات ومقلي
بقدونس مفروم
فلفل رومي مقطع إلى مكعبات
نعناع طازج مفروم
برغل أبيض
طماطم
خيار
ملح
فلفل أسود
قرفة
زيت زيتون لتحضير التتبيلة
ليمون لتحضير التتبيلة
دبس رمان لتحضير التتبيلة

طريقة التحضير
- نخلط مقادير السلطة (الباذنجان، البقدونس، الفلفل الرومي، النعناع، الطماطم، الخيار ومن ثمّ البرغل) مع بعضها البعض.
- نضع الخليط المتكون في صحن التقديم.
- نخلط مقادير التتبيلة (زيت زيتون، ملح، ليمون، دبس الرمان، قرفة مطحونة وفلفل أسود) مع بعضها البعض، ثم نصبها على السلطة ونخلطها بشكل خفيف.
 

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