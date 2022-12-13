تبولة باذنجان وفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة تبولة الباذنجان والفلفل الشهية، والتي تحتوي على كثيرٍ من الفيتامينات، وحضريها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي لموقع «شهية».

المكونات

باذنجان مقطع إلى مكعبات ومقلي

بقدونس مفروم

فلفل رومي مقطع إلى مكعبات

نعناع طازج مفروم

برغل أبيض

طماطم

خيار

ملح

فلفل أسود

قرفة

زيت زيتون لتحضير التتبيلة

ليمون لتحضير التتبيلة

دبس رمان لتحضير التتبيلة