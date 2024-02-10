تجمعات انتخابية ضخمة قبل الاستحقاق الرئاسي في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ضمت التجمعات الانتخابية الأخيرة السبت، في إندونيسيا قبل الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه الأربعاء، عشرات آلاف الأشخاص في جاكرتا، دعما خصوصا للمرشح الأوفر حظا وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وتجمع حوالى 100 ألف شخص في أحد ملاعب جاكرتا لدعم سوبيانتو، الذي يترشح للمرة الثالثة للرئاسة، ومن المرجح فوزه من الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

وقال ناطق باسم حملة سوبيانتو الانتخابية إن «عدد المشاركين فاق توقعات الفريق»، مشيراً إلى أن الملعب امتلأ قبل ساعات من موعد التجمع، وفق وكالة «فرانس برس».

«شخص جدير بالثقة»

في المقابل، ضم ملعب آخر في العاصمة أكثر من 80 ألف شخص تأييدا لمنافسه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان.

وقال إندانغ بوجياتو، وهو مدرس متقاعد، قاد سيارته لساعات من أجل دعم أنيس باسويدان «نريد التغيير»، معتبراً أنه «شخص جدير بالثقة. ولهذا السبب يمكن أن يكون قائداً جيداً».

وكانت مداخل الملعب الذي ضم هذا التجمع المؤيد لأنيس مزدحمة لدرجة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالإغماء، فيما أمضى العديد من المناصرين ليلتهم هناك.

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وعقد المرشح الثالث، غانجار برانوو، تجمعين السبت في مدينتي سيمارانغ وسوراكارتا في جزيرة جاوا.

ويتوجه نحو 205 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 14 فبراير لاختيار خلف للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014، ولا يحق له الترشح مجددا بعد ولايتين.

وسوبيانتو الذي أظهر استطلاع للرأي نُشر الجمعة حصوله على 51,8% من نوايا التصويت، هو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى الأربعاء، وهو يتقدم بفارق كبير على أنيس باسويدان (24,1%) ومن بعده حاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو (19,6%)، وفقا للاستطلاع.