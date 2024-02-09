نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم الجمعة فوزه في الانتخابات التشريعية، قائلا إن حزبه السياسي برز كأكبر حزب في الانتخابات وسيناقش تشكيل حكومة ائتلافية.

ولم يكشف شريف عن عدد المقاعد التي فاز بها حزبه، وما زال فرز المقاعد جاريا في المقاعد القليلة الأخيرة من بين 265 مقعدا، حسب وكالة «رويترز».

وأظهر أحدث إحصاء نشرته لجنة الانتخابات أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز شريف- حصل على 61 مقعدا، وهو أقل بكثير من عدد 133 مقعدا اللازم للمطالبة بتشكيل حكومة.

مشاورات نواز شريف مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية

وقال شريف إن حزبه وحده لا يملك المقاعد اللازمة،لكن نوابه سيجتمعون مع زعماء الأحزاب الأخرى في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك الرئيس السابق آصف علي زرداري «من حزب الشعب الباكستاني» لمناقشة تشكيل حكومة ائتلافية.

في المقابل، قالت وكالة «فرانس برس» إن المرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون حاليا عمران خان، تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفة نتائج استطلاعات غير رسمية بثتها قنوات تلفزة محلية اليوم الجمعة أظهرت تقدم المؤيدين لخان.