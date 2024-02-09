«الكرملين»: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يغيّر مسار الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين الجمعة أن استبدال قائد الجيش الأوكراني، لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، «لا نعتقد بأن (هذه الخطوة) عامل مؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة»، وهي التسمية الرسمية التي تعتمدها روسيا لغزوها الذي بدأ في فبراير 2022، مشددا على أن الهجوم «سيستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف» المحددة له، بحسب وكالة «فرانس برس».