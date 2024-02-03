  • Alwasat News
Atwasat

الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 08:54 مساء
الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق وسورية
جلسة سابقة لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا عصر الإثنين حول الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في سورية والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وسيعقد الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، العضو الدائم في المجلس، الإثنين عند الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفق مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنه سيتم في الجلسة البحث في الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

ودعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق السبت، إلى اجتماع «طارئ» لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سورية والعراق. وقال دميتري بوليانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي «طالبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن الضربات الأميركية على سورية والعراق».

ضربات أميركية تستهدف مواقع غرب العراق
واستهدفت ضربات مساء الجمعة مواقع في غرب العراق، خاصة منطقة القائم الواقعة عند الحدود مع سورية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ستتواصل.

- ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
-  روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية

يأتي ذلك ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأحد الماضي، فيما جاء في بيان للرئيس الأميركي: «ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 25، بينهم مدنيون بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت أراضيه قرب الحدود مع سورية، وخلفت أيضا أضرارا بالمباني السكنية.

وقال العوادي، في بيان على حسابه بموقع «إكس»، إن «هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية»، مضيفا «عمد الجانب الأميركي إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أقدمت على ارتكاب «عدوان جديد» على سيادة العراق، مشيرا إلى تعرض مواقع تواجد قوات أمنية في منطقتي عكاشات والقائم فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من عدة طائرات أميركية.

وجدد العوادي رفض العراق أن تكون أراضيه «ساحة لتصفية الحسابات»، مضيفا «أرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين»

إيران: «انتهاك لسيادة سورية والعراق»
دانت إيران «بشدة» السبت، الضربات الليلية التي شنتها الولايات المتحدة على أراضي العراق وسورية، منددة بـ«انتهاك لسيادة سورية والعراق»، بحسب الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وقال كنعاني في بيان إن «هجوم الليلة الفائتة هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأميركيين، سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة»، دون أن يوضح ما إذا كان إيرانيون قد قتلوا في هذه الضربات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تدين «بشدة» الضربات الأميركية في سورية والعراق
إيران تدين «بشدة» الضربات الأميركية في سورية والعراق
اعتقال 20 صحفيا في موسكو خلال تظاهرة لزوجات جنود
اعتقال 20 صحفيا في موسكو خلال تظاهرة لزوجات جنود
بعد سحب 3000 جندي.. قوة الاتحاد الأفريقي تسحب قواتها من الصومال بنهاية العام
بعد سحب 3000 جندي.. قوة الاتحاد الأفريقي تسحب قواتها من الصومال ...
موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ«زرع الفوضى والدمار» في الشرق الأوسط
موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ«زرع الفوضى والدمار» في الشرق ...
الأرجنتين.. موافقة أولية لإصلاحات ميلي والبرلمان يناقش التفاصل الأسبوع المقبل
الأرجنتين.. موافقة أولية لإصلاحات ميلي والبرلمان يناقش التفاصل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في ......
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو...
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط...
المزيد
الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق وسورية
الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق ......
3 قتلى و280 مصاباً.. الرئيس الكيني يندد بـ«فساد» مسؤولين في حريق نيروبي
3 قتلى و280 مصاباً.. الرئيس الكيني يندد بـ«فساد» مسؤولين في ......
19 قتيلا وتدمير 43 ألف هكتار في حرائق غابات تشيلي
19 قتيلا وتدمير 43 ألف هكتار في حرائق غابات تشيلي...
الأرجنتين.. موافقة أولية لإصلاحات ميلي والبرلمان يناقش التفاصل الأسبوع المقبل
الأرجنتين.. موافقة أولية لإصلاحات ميلي والبرلمان يناقش ......
موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ«زرع الفوضى والدمار» في الشرق الأوسط
موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ«زرع الفوضى والدمار» في الشرق ......
المزيد