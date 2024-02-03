الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا عصر الإثنين حول الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في سورية والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وسيعقد الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، العضو الدائم في المجلس، الإثنين عند الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفق مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنه سيتم في الجلسة البحث في الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

ودعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق السبت، إلى اجتماع «طارئ» لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سورية والعراق. وقال دميتري بوليانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي «طالبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن الضربات الأميركية على سورية والعراق».

ضربات أميركية تستهدف مواقع غرب العراق

واستهدفت ضربات مساء الجمعة مواقع في غرب العراق، خاصة منطقة القائم الواقعة عند الحدود مع سورية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ستتواصل.

- ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

- روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية

يأتي ذلك ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأحد الماضي، فيما جاء في بيان للرئيس الأميركي: «ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 25، بينهم مدنيون بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت أراضيه قرب الحدود مع سورية، وخلفت أيضا أضرارا بالمباني السكنية.

وقال العوادي، في بيان على حسابه بموقع «إكس»، إن «هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية»، مضيفا «عمد الجانب الأميركي إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أقدمت على ارتكاب «عدوان جديد» على سيادة العراق، مشيرا إلى تعرض مواقع تواجد قوات أمنية في منطقتي عكاشات والقائم فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من عدة طائرات أميركية.

وجدد العوادي رفض العراق أن تكون أراضيه «ساحة لتصفية الحسابات»، مضيفا «أرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين»

إيران: «انتهاك لسيادة سورية والعراق»

دانت إيران «بشدة» السبت، الضربات الليلية التي شنتها الولايات المتحدة على أراضي العراق وسورية، منددة بـ«انتهاك لسيادة سورية والعراق»، بحسب الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وقال كنعاني في بيان إن «هجوم الليلة الفائتة هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأميركيين، سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة»، دون أن يوضح ما إذا كان إيرانيون قد قتلوا في هذه الضربات.