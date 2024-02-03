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روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 07:13 مساء
روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية
غارات أميركية سابقة في سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة السبت إلى اجتماع «طارئ» لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سورية والعراق.

وقال دميتري بوليانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي «طالبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن الضربات الأميركية على سورية والعراق»، بحسب «فرانس برس».

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 25، بينهم مدنيون بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت أراضيه قرب الحدود مع سورية وخلفت أيضا أضرارا بالمباني السكنية.

العراق:  الجانب الأميركي عمد إلى التدليس وتزييف الحقائق
وقال العوادي في بيان على حسابه بموقع «إكس»، إن «هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية»، مضيفا «عمد الجانب الأميركي (...) إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أقدمت على ارتكاب «عدوان جديد» على سيادة العراق، مشيرا إلى تعرض مواقع تواجد قوات أمنية في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من عدة طائرات أميركية.

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وجدد العوادي رفض العراق أن تكون أراضيه «ساحة لتصفية الحسابات»، مضيفا «أرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين».

التحالف الدولي «خرج عن المهام الموكلة إليه»
وأكد البيان أن وجود التحالف الدولي «الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية»، مضيفا أن الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، «لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها».

واستهدفت ضربات مساء الجمعة مواقع في غرب العراق، خاصة منطقة القائم الواقعة عند الحدود مع سورية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ستتواصل.

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