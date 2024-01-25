40 قتيلا جراء انهيار منجم بمالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المناجم في مالي مقتل أكثر من 40 من عمال المناجم في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون فيه.

ويُعد استخراج المعادن باستخدام الوسائل اليدوية والبسيطة نشاطا شائعا في معظم أنحاء غرب أفريقيا وازداد في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الطلب على المعادن وارتفاع الأسعار. وتتكرر الحوادث المميتة بسبب استخدام هؤلاء العمال في كثير من الأحيان أساليب حفر قديمة وغير منظمة، وفق وكالة «رويترز».

وقالت الوزارة في بيان، إن الحادث وقع يوم الجمعة في موقع بكانجابا سيركل في منطقة كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ولم تذكر عدد القتلى بشكل دقيق.

ونقلت «رويترز» عن الناطق باسم الوزارة بايي كوليبالي قوله إن عدد القتلى لا يزال مبدئيا، وأضاف: «حفر عمال استخراج الذهب سراديب دون الالتزام بالمعايير المطلوبة، ونصحناهم بعدم القيام بذلك في عدة مناسبات دون جدوى».

وأوضح أن الوزارة سترسل بعثة إلى منطقة كانجابا يوم الخميس للحصول على مزيد التفاصيل بشأن الحادث.

ووفقا لبيانات وزارة المناجم، أُنتج ما يقدر بنحو ستة أطنان من الذهب في المناجم التي يستخدم فيها العمال الأساليب اليدوية البسيطة في مالي خلال العام 2023.