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عودة سفينتين تابعتين لـ«ميرسك» للشحن بعد «انفجارات» في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 06:32 مساء
عودة سفينتين تابعتين لـ«ميرسك» للشحن بعد «انفجارات» في البحر الأحمر
سفينة شحن تابعة لميرسك. (الإنترنت)
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أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن الأربعاء أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد «انفجارات» قريبة.

وقالت الشركة في بيان «خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات»، مشيرة إلى أن «البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن». وأكّدت أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى، بحسب «فرانس برس».

وأفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري الأربعاء عن انفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الجنوبية اليمنية، مشيرةً إلى عدم وقوع أي أضرار أو إصابات. وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، إنها تلقّت تقريرًا عن حادثة جنوب سواحل المخا في اليمن و«انفجار على بُعد نحو مئة متر من سفينة». وأكدت أن «السفينة والطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار».

 ضربة أميركية جديدة تستهدف جماعة الحوثي
وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربة جديدة تستهدف جماعة الحوثي في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن «تدمير صاروخين مضادّين للسفن» كانا يشكّلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان إنّها: «شنّت ضربات ضدّ صاروخين حوثيّين مضادّين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدّين للإطلاق».

وأعلن الحوثيون، الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية «أوشن جاز» في خليج عدن.

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قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية نفذتها القوات البحرية اليمنية بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأضاف سريع أن العملية جاءت «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا».

وأطلقت القوات الأميركية والبريطانية جولة أولى من الضربات  في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعقب ذلك مزيد من الضربات المشتركة. وتشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية أحادية الجانب تستهدف فيها صواريخ تقول إنها تشكل خطرا داهما للسفن المدنية والعسكرية.

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