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غوتيريس يطالب إيران وباكستان بضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 09:51 مساء
غوتيريس يطالب إيران وباكستان بضبط النفس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، على لسان المتحدث باسمه عن «قلق بالغ حيال تبادل الضربات العسكرية أخيرًا بين إيران وباكستان» على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن أنطونيو غوتيريس «يحض البلدين على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تصعيد جديد للتوترات»، داعيا إياهما الى تسوية خلافاتهما من طريق «الحوار والتعاون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الخميس أكد ناطق باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «لا تريد تصعيدًا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى»، وذلك ردًا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين ايران وباكستان في الأيام الأخيرة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الإدارة الأميركية «تتابع عن كثب» التوترات بين البلدين، مضيفًا أن باكستان «تعرضت أولا لضربة من جانب إيران، الأمر الذي كان هجوما جديدا خطيرًا، ومثالا جديدًا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».

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