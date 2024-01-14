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100 يوم من العدوان.. أبوعبيدة: دمرنا 1000 آلية إسرائيلية ومصير عدد من الأسرى الإسرائيليين بات مجهولًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 09:09 مساء
100 يوم من العدوان.. أبوعبيدة: دمرنا 1000 آلية إسرائيلية ومصير عدد من الأسرى الإسرائيليين بات مجهولًا
لقطة مثبتة لفيديو بثته قناة الجزيرة لكلمة أبوعبيدة، 14 يناير 2024. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أبوعبيدة، إن الكتائب استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف أبوعبيدة، خلال كلمة بثتها «الجزيرة»، أن كتائب القسام كبدت، ولا تزال تكبد، الاحتلال الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى عملية «طوفان الأقصى».

 ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام
وأشار إلى أن «جُل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام»، مؤكدًا أن معركة طوفان الأقصى هي «معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد». وأثنى على «إبداع مقاتلي القسام رغم الفارق الهائل بميزان القوى، ورغم ما يرتكبه من جرائم إبادة ومجازر يندى لها الجبين».

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وشدد على أن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليست له أي قيمة، مبينًا أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة، كما سخر من مزاعمه حول تدمير مقدرات المقاومة وصواريخها وشبكة أنفاقها.

 مصير العديد من «الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا»
وقال إن مصير العديد من «الأسرى الإسرائيليين صار مجهولًا خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يضيف أن العديد من الأسرى، على الأغلب،  قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم».

ووجَّه الناطق باسم القسام، التحية إلى المقاومة في لبنان واليمن والعراق، مشيرًا إلى أن المقاومة في غزة وصلتها رسائل من هذه الجهات بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة.

وتطرق أبوعبيدة إلى «الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب، إذ قال إنه من واجب المقاومة أن تحيط ملياري مسلم في العالم علمًا بأن الاحتلال دمّر معظم مساجد قطاع غزة». يُذكر أن كلمة الناطق باسم كتائب «القسام أبوعبيدة» هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، التي سبقت سريان الهدنة الإنسانية الموقتة التي استمرت أسبوعًا.

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