أبوعبيدة: دمّرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال 72 ساعة.. «سمعنا صراخ جنود الاحتلال قبل مقتلهم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، إن «مجاهدي القسام تمكنوا من تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ3 أيام الماضية، منها 10 ناقلات للجنود»، مؤكداً استمرار المعارك حتى الآن.

وتحدث الناطق الرسمي باسم كتائب القسام في كلمة مسجلة عن عدد من العمليات النوعية التي قام بها مقاتلو القسام التي أدت إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال، لافتاً إلى أن المقاتلين سمعوا صراخ جنود الاحتلال قبل مقتلهم في بعض هذه العمليات. ورجح أن «طائرات الاحتلال قصفت قوات لهم على الأرض ظناً منه أنه تم أسر عدد من جنوده».

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وقال أبوعبيدة إنّ المقاومين استهدفوا من منطقة التوام شمالي غزة ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين. وأضاف أنّ المقاومين استهدفوا هذه الناقلة بشكل مباشر، فنزل منها ثلاثة جنود، فأجهز عليهم المقاومون بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن مقتل هؤلاء الجنود. وأكد أن «العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا، محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته».

استهداف 4 جنود من المسافة صفر

وأردف أبو عبيدة «هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، والحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر».

وذكر أبوعبيدة أن «25 مجاهدا من قوات النخبة نفذوا هجوما مركبا ظهر الأحد استهدف قوات العدو في مستشفى الرنتيسي، كما أن مجاهدينا أجهزوا من المسافة صفر على 4 جنود ترجلوا من ناقلة جند قرب مستشفى الرنتيسي».