نصرالله: إسرائيل «فشلت» في غزة بعد مئة يوم من العدوان.. والضربات الغربية على اليمن «حماقة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأحد أن إسرائيل «فشلت» في تحقيق أهدافها في قطاع غزة ما سيقودها إلى «التفاوض» ووقف الحرب التي دخلت يومها المئة. ووصف نصرالله الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن بـ«الحماقة».

وقال نصرالله في كلمة متلفزة في ذكرى مرور أسبوع على مقتل القيادي العسكري في الحزب وسام الطويل باستهداف إسرائيلي في جنوب لبنان «ما أنجز العدو خلال مئة يوم سوى القتل لكنه لم يصل إلى أي نصر حقيقي. ولم يصل إلى صورة نصر. وفشل في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه المعلنة والضمنية».

وأضاف «في هذه المعركة وبعد مئة يوم، لست أنا وأنتم من يقول ما يلي، الإسرائيليون، المسؤولون، القادة العسكريون والسياسيون إن إسرائيل بعد مئة يوم غارقة في الفشل».

الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا على غزة منذ 7 أكتوبر

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حملة قصف مدمرة وهجومًا بريًا على قطاع غزة أسفرت عن حصيلة ضحايا بلغت 23968 شهيدًا و60582 جريحًا، معظمهم نساء وأطفال.

ومنذ اليوم التالي للهجوم الإسرائيلي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. وأعلن حزب الله أن جبهة لبنان هي جبهة «دعم ومساندة» لغزة.

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تزامنًا، يشن الحوثيون اليمنيون هجمات في البحر الأحمر ضد سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، وتتبنى فصائل عراقية تدعمها طهران هجمات ضد قواعد تضم قوات أميركية في سورية والعراق.

وقال نصرالله «هذا المسار إذا استمر سواء في غزة أو الضفة (الغربية) أو لبنان واليمن والعراق، سوف يوصل إلى نتيجة واضحة هي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سبيلاً آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة، وبالتالي الوصول إلى نقطة إعلان وقف للعدوان على غزة والذهاب إلى التفاوض».

الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان ضربات ضد اليمن

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين. كما استهدفت ضربات أميركية السبت موقع رادار للحوثيين في العاصمة صنعاء. واعتبر نصرالله أن «العدوان الأخير يمثل حماقة أميركية وبريطانية».

وأضاف «ما قام به الأميركي ماذا سيؤدي؟ أولًا سوف يستمر استهداف السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى فلسطين المحتلة»، موضحًا «الأخطر أن ما فعله الأميركي في البحر الأحمر سيضر في أمن الملاحة البحرية كلها حتى السفن التي ليست ذاهبة إلى فلسطين وليست إسرائيلية». وتابع «حين يصبح البحر الأحمر ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبوارج، يختل الأمن».

ومنذ بدء التصعيد، قتل 190 شخصًا في لبنان، بينهم أكثر من 140 عنصرًا من حزب الله وأكثر من عشرين مدنيًا بينهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة «فرانس برس». ويعلن حزب الله يوميًا استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، بينما يقصف الجيش الإسرائيلي «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.