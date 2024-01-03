«نصر الله»: صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في المقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

توجه الأمين العام لـ«حزب الله» اللبنانى، حسن نصر الله، بالتعزية لـ«حماس» في استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري جراء عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة مسيرة إسرائيلية، أمس الثلاثاء.

وأوضح نصر الله، في كلمة له، أن صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في المقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة.

وأكد حزب الله، أمس الثلاثاء، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، «لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب»، واصفًا ما حصل بأنه «اعتداء خطير على لبنان».

وقال الحزب في بيان «نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة»، مشددًا على أن «هذه الجريمة لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب».

إيران تدين الضربة الإسرائيلية

وأكدت إيران، أمس الثلاثاء، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري «سيزيد دون شك دافع المقاومة لقتال إسرائيل»، وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، مقتل العاروري في انفجار ببيروت.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «دماء العاروري ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضًا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم». كما ندد كنعاني بانتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

اغتيال صالح العاروري

وأعلنت «حماس» اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقياديين آخرين وعدد من العناصر، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة، في الضاحية الجنوبية ببيروت، التي تعد أحد معاقل حزب الله، الحليف لإيران.

وكان العاروري على قائمة المطلوبين لإسرائيل منذ سنوات ولكنه بعيد هجوم 7 أكتوبر الماضي تحدث عن تفاصيل الهجوم فاعتبرته إسرائيل أحد أبرز المدبرين للهجوم، ويمثل اغتياله تطورًا خطيرًا في الأحداث.