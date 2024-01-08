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فوز رئيسة وزراء بنغلادش بثلاثة أرباع مقاعد البرلمان .. والمعارضة تصف الانتخابات بالـ«صورية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 12:27 مساء
فوز رئيسة وزراء بنغلادش بثلاثة أرباع مقاعد البرلمان .. والمعارضة تصف الانتخابات بالـ«صورية»
رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة بعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات التشريعية في مركز اقتراع في دكا في 7 يناير 2024 (أ ف ب)
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أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلادش، الإثنين، فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بولاية خامسة مع حصول حزبها على أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان في انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها «صورية».

وأعلن نائب أمين المفوضية منير الزمان تالوكدر غداة الانتخابات أن حزب حسينة «رابطة عوامي فاز في الانتخابات» وفقا لـ«فرانس برس».

المشاركة ضعيفة 
وبحسب الأرقام الأولية، فإن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة وتقارب نسبتها 40%. وقال تالوكدر إن حسينة فازت بـ223 مقعدا من أصل 300 في البرلمان.

ويرى المحللون أن حسينة قد تحظى بغالبية أكبر مع حصولها على دعم نواب آخرين ولا سيما من أحزاب حليفة.

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وقال علي رياض من جامعة إيلينوي الأميركية  «إنه برلمان من حزب واحد» مشيرا إلى أن «فقط حلفاء رابطة عوامي تمكنوا من المشاركة».

وشهدت بنغلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان (نحو 170 مليون نسمة) نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي، لكن الحكومة واجهت مرارا اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة.

 الدعوة إلى إضراب عام
ولم يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريبا في الدوائر الانتخابية التي تنافس فيها، لكنه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، لكي لا يعتبر البرلمان أداة يتحكم بها حزب واحد.

ودعا الحزب القومي البنغلادشي الذي شهدت صفوفه موجة توقيفات واسعة إلى إضراب عام نهاية الأسبوع الماضي، وحض السكان على عدم المشاركة.

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