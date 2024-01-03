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محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 01:01 مساء
محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة
وزير الصحة الفيتنامي السابق نغوين ثانه لونغ يتوسط عنصرين من الشرطة لدى دخوله مبنى المحكمة في الثالث من يناير 2024 (أ ف ب)
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بدأت في هانوي الأربعاء محاكمة 38 شخصا أبرزهم وزير الصحة الفيتنامي السابق نغوين ثانه لونغ على خلفية الاشتباه بضلوعهم في إنتاج وبيع اختبارات «كوفيد-19» بأسعار مضخمة.

ويشتبه بضلوع عدد من المسؤولين الكبار في الفضيحة المعروفة باسم «فيت ايه» (Viet A) نسبة إلى الشركة المملوكة جزئيا من القطاع الخاص والتي قامت بإنتاج لوازم الاختبارات. ويواجه هؤلاء تهما بتسهيل صفقات بقيمة ملايين الدولارات لتزويد المستشفيات والمجتمعات المحلية بلوازم الاختبارات بأسعار تفوق بأضعاف كلفتها الفعلية، وفقا لـ «فرانس برس».

رشى بقيمة 2.25 مليون دولار
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية كل المتهمين الذين ارتدوا أقنعة طبية واقية يدخلون مبنى المحكمة في هانوي برفقة عناصر من الشرطة.

والأبرز من بين هؤلاء هو الوزير السابق نغوين ثانه لونغ المتهم بتلقي رشى بقيمة 2.25 مليون دولار، ورئيس بلدية هانوي السابق تشو نغوك آنه المتهم «بانتهاك قواعد إدارة أصول الدولة».

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وجرى توقيف 100 مسؤول ورجل أعمال على صلة بالفضيحة على امتداد البلاد. ويشتبه بأن هذه القضية وفرت للشركة مداخيل ناهزت 172 مليون دولار، جرى استخدام 34 منها لرشوة المسؤولين.

ووفق الإعلام الرسمي، أكدت الشركة أنها أنتجت 8.7 مليون عدة اختبار خلال الجائحة، وجرى إرسال غالبيتها إلى مرافق طبية في مختلف أنحاء البلاد.

وقضت محكمة عسكرية في هانوي الأسبوع الماضي بحبس الرئيس التنفيذي للشركة فان كووك فيت 25 عاما لسوء استغلال السلطة وانتهاك قواعد المزايدات، علما بأنه يواجه تهما إضافية في المحاكمة التي بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع.

المسؤولون يستفيدون ماليا
ولقيت فيتنام بداية إشادة بحسن تعاملها مع فيروس كورونا والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها للحد من انتشاره. لكن تبيّن أن بعض المسؤولين كانوا يستفيدون ماليا من رحلات إعادة مواطنيهم واختبارات «كوفيد-19».

وصدرت العام الماضي أحكام بسجن ثلاثة مسؤولين مدى الحياة وحبس آخرين فترات طويلة لإدانتهم بتلقي رشى وتهم بالفساد على صلة برحلات الإعادة.

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