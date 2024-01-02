أوكرانيا تعلن رصد صواريخ عدة متجهة نحو كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حالة التأهب الجوي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية.

وتوجهت القوات الجوية على «تلغرام» إلى سكان العاصمة بالقول: «كييف، ابقوا في ملاجئكم. عديد الصواريخ متجهة نحوكم»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية. وقالت القوات الجوية على «تلغرام»: «خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو»، وفق «فرانس برس».