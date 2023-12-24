  • Alwasat News
Atwasat

«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. و«الشعبية»: قمة الوقاحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 12:14 مساء
«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. و«الشعبية»: قمة الوقاحة
الرئيس الأميركي جو بايدن. (صورة أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لم يطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي بينهما السبت.

وأضاف بايدن، للصحفيين في واشنطن، «أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة»، مضيفا «لم أطلب وقف إطلاق النار»، في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 79 يوما خلف أكثر من 21 ألف شهيد، بحسب وكالة «رويترز».

من جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن تصريحات بايدن «أنه لم يطلب من رئيس وزراء العدو وقف إطلاق النار، هي قمة الوقاحة والإجرام»، وتُثبت مجدداً شراكة الولايات المتحدة في الجرائم المروعة وحرب الإبادة التي يقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستدركت الجبهة في بيان اليوم، أن «مجرم الحرب بايدن في ضوء تراجع شعبيته بسبب موقفه من الحرب المدمرة على قطاع غزة والفظائع التي ترتكب، باستطاعته أن ينهي هذه المحرقة بقرار فوري، وأن يوقف تزويد الكيان الإسرائيلي بالسلاح، إلا أنه يأبى ذلك، ويثبت أنه أكثر إجراماً وتصهيناً وفاشية وعنصرية من المجرمين الصهاينة أنفسهم»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

سياسة ازدواجية المعايير بأبشع صورها
وأضافت الجبهة أن ما جاء على لسان الرئيس الأميركي «أنه يشعر بالحزن إزاء مقتل إسرائيلي من أصل أميركي كان محتجز لدى المقاومة»، تظهر سياسة ازدواجية المعايير بأبشع صورها، فيما يتغاضى عن قتل الكيان الإسرائيلي أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

- 79 يوما من العدوان.. نزيف الدم الفلسطيني عرض مستمر مع استمرار العجز العالمي

وتابعت: أن «مواصلة اقتراف مجازر كبرى وحرب إبادة بحق شعب بأكمله باستخدام أعتى الأسلحة الأميركية من الذخائر والصواريخ الموجهة والثقيلة التي تحتوي على آلاف الأطنان من المتفجرات، ورغم أن هذا المحتجز قُتل بنيران القصف الإسرائيلي وليس المقاومة».

وأكدت بأن «المجرم بايدن وكل المتصهينين القتلة في البيت الأبيض أو المتخاذلين والمتآمرين والصامتين على قتل الأبرياء في قطاع غزة مصيرهم مزبلة التاريخ؛ فدماء ومعاناة شعبنا ستتحول إلى لعنة مدمرة لهذه المستعمرة الكبرى الأكثر إجراماً ودموية عبر التاريخ، وستكتب شهادة الوفاة السياسية لهذا المجرم من المشهد السياسي قريباً».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»

عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»
وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»

وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفينة حربية أميركية تُسقط أربع طائرات مسيّرة هجومية فوق البحر الأحمر
سفينة حربية أميركية تُسقط أربع طائرات مسيّرة هجومية فوق البحر ...
ناقلتا نفط تتعرضان لهجومين في البحر الأحمر
ناقلتا نفط تتعرضان لهجومين في البحر الأحمر
12 قتيلاً و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا
12 قتيلاً و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه المعتدين على قطاع غزة إلى 152 جنديا
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه المعتدين على قطاع غزة إلى 152 ...
«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. و«الشعبية»: قمة الوقاحة
«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. و«الشعبية»: ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة ......
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا...
4 قتلى في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
4 قتلى في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا...
«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. و«الشعبية»: قمة الوقاحة
«بايدن»: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة.. ......
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه المعتدين على قطاع غزة إلى 152 جنديا
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه المعتدين على قطاع غزة إلى......
المزيد