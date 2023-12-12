فرنسا تعلن إسقاط مسيرة كانت تهدد ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن سفينة فرنسية، كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الاثنين، مسيّرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النروج هاجمها الحوثيون في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن الفرقاطة «لانغدوك»، متعدّدة المهام «اعترضت ودمرت مسيّرة كانت تهدد بشكل مباشر ستريندا»، ثم «تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة اختطاف السفينة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إصابة ناقلة نفط ترفع علم النرويج بصاروخ أطلقه الحوثيون أثناء إبحارها قبالة اليمن، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا جراء هذه الضربة.

وقالت «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»، إن ناقلة النفط «ستريندا» أصيبت بصاروخ مجنّح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أنّ السفينة أبلغت عن وقوع «أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها»، مؤكدة أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية لبت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدت لها يد العون، وفق الوكالة الفرنسية.