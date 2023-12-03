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أوكرانيا.. مقتل شخص وإسقاط عشر مسيَّرات في هجوم روسي على خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 04:05 مساء
أوكرانيا.. مقتل شخص وإسقاط عشر مسيَّرات في هجوم روسي على خيرسون
جنود أوكرانيون يتدربون في منطقة خاركيف، 1 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل في هجوم روسي قرب مدينة خيرسون، اليوم الأحد، فيما أكدت إسقاط صاروخ موجه و10 مسيَّرات من طراز «شاهد» إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، رومان مروتشكو، مقتل رجل يبلغ من العمر 78 عامًا في قصف على قرية سادوفي، الواقعة على ضفاف نهر دنيبرو الذي يمثل خط الجبهة في المنطقة. وتحتل القوات الروسية الضفة اليسرى للنهر، حسب «فرانس برس».

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت، خلال هجوم ليل السبت الأحد، 12 مسيَّرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع التي تعتمدها موسكو بشكل متكرر في عملياتها العسكرية، جرى إسقاط عشر منها. ولفت كذلك إلى إسقاط صاروخ من طراز «Kh-59».

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أوكرانيا تعزز دفاعاتها الجوية
عززت كييف أنظمتها الدفاعية الجوية من خلال شراء الأسلحة غربية الصنع، منذ الشتاء الماضي، عندما استهدفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل منهجي.

وتسببت الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا في حرمان ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة في ظل برد الشتاء القارس، وهو ما تريد أوكرانيا أن تتجنب حدوثه هذا العام. لكن كييف تؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة لحماية مناطقها.

من جهتها اتهمت موسكو، الأحد، كييف بشن عدة ضربات في منطقة بيلغورود الحدودية، دون وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة. وأشار الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف إلى استهداف عدة قرى بمسيّرات وقصف مدفعي.

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