وزير الدفاع الروسي: جيشنا يتقدم في كل الاتجاهات بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يتقدم «في كل الاتجاهات» في أوكرانيا، فيما تشدد قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية.

وقال شويغو «يتصرف عسكريّونا بكفاءة وتصميم، يشغلون موقعا مواتيا أكثر ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات»، مضيفا أن قدرات الأوكرانيين القتالية «تراجعت بشكل كبير» بعد هجومهم المضاد غير المثمر خلال الصيف، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كييف أن روسيا شنت هجوما ليليا جديدا على جنوب أوكرانيا وشرقها مستخدمة 25 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخين.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني، أن «العدو استخدم بالإجمال صاروخين من طراز إكس-59 و25 مسيّرة هجومية من طراز شاهد 136/131»، مؤكدا إسقاط 18 مسيّرة وصاروخ واحد فوق المناطق الجنوبية.