فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلاده ستغلق آخر معبر حدودي لا يزال مفتوحًا مع روسيا، متهمًا موسكو بالوقوف وراء أزمة مهاجرين تواجهها فنلندا.

وأوضحت وزيرة الداخلية ماري رانتانن في مؤتمر صحفي أن هذا المعبر الواقع في شمال البلاد سيغلق ليل الأربعاء الخميس على أن يبقى الإجراء ساريًا حتى 13 ديسمبر، وفق «فرانس برس».

غلق كل المعابر الحدودية مع روسيا

وأعلن أوربو ، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستغلق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء معبر واحد في المنطقة الشمالية، في ضوء تدفق عدد كبير من المهاجرين، تتهم هلسنكي موسكو بأنها تعمدت دفعهم نحو حدودها.

ويتهم حرس الحدود في فنلندا السلطات الروسية بالتورط بشدة على الأرجح في نقل مهاجرين إلى معبرين حدوديين ما زالا يعملان، مع سعي فنلندا للحد من تدفق المهاجرين من روسيا.

500 طالب لجوء معظمهم من اليمن والصومال وسورية

ووفق «رويترز»، وصل أكثر من 500 طالب لجوء معظمهم من اليمن والصومال وسورية والعراق فنلندا عبر روسيا خلال الأسبوعين الماضيين؛ مما دفع هلسنكي إلى إغلاق نصف معابرها الحدودية واتهام موسكو بنقل المهاجرين إلى حدودها، فيما تنفي موسكو هذا الاتهام.

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وقال رئيس الإدارة القانونية في حرس الحدود الفنلندي، تومي كيفنجيوري،إنه بينما تفكر هلسنكي في إغلاق الحدود بالكامل يصل المهاجرون من روسيا في سيارات وشاحنات، ثم ينزلون ويستقلون دراجات للعبور إلى الجانب الفنلندي.

ونقلت «رويترز» عن كيفنجيوري في تصريحات الأسبوع الماضي، «من المحتمل جدًا أن تكون السلطات الروسية متورطة بشدة في عملية نقل المهاجرين. ومن المحتمل جدًا أن يكون حرس الحدود منخرطًا من جانبه». وتحظر فنلندا وروسيا عبور الحدود سيرًا على الأقدام.