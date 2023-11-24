متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعطلون موكب ميسي لعيد الشكر في نيويورك (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اعترض مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين موكب النجم العالمي ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي انطلق بمناسبة عيد الشكر في مدينة نيويورك.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها «فلسطين ستكون حرة» بينما التصق آخرون بالشارع بعرض الطريق، وألصقوا أيديهم بالمادة اللاصقة «سوبر جلو»، في محاولة للتعبير عن بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وسط مانهاتن رفع المحتجون لافتة كتب عليها «التحرير لفلسطين»، داعين إلى وقف دعم سلطات الاحتلال التي تواصل جرائمها منذ السابع من أكتوبر المنقضي في قطاع غزة والضفة الغربية.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 15 ألف شهيد

التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وفي حين جرى تعطيل موكب ميسي لعيد الشكر، غطى المتظاهرون أنفسهم بدماء مزيفة، للإشارة إلى نزيف الدم الفلسطيني يوميا، ثم تظاهر العديد منهم بأنهم موتى على الأرض، بينما كان آخرون يتجولون ويسكبون دماء مزيفة عليهم وعلى الطريق.

وردد بعض النشطاء هتافات مناهضة لـ«إسرائيل»، من بينها «من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر»، وكتب البعض على ملابسهم عبارات من بينها: «العنصرية»، و«التطهير العرقي».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إلى 14854 شهيدًا، من بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وإصابة 36 ألف شخص.