الطوارق في مالي ينفون وجود «مقبرة جماعية» في كيدال

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الانفصاليون الطوارق وجود «مقبرة جماعية» أعلن الجيش المالي أنه اكتشفها الأسبوع الماضي في كيدال (شمال)، وهي معقل للمتمردين استعادت قوات المجلس العسكري وحلفائه أخيرًا السيطرة عليها.

وأوضح الانفصاليون في بيان أن «الادعاءات...الملفقة بشكل واضح» هي «تضليل خالص يهدف بوضوح إلى إخفاء المذابح المروعة التي ارتكبتها كل من قوات فاغنر وفاما (القوات المسلحة المالية) الإرهابيتين». وأضاف البيان «في منطقة كيدال، لم يجر الإبلاغ عن أي ادعاء، حتى في شكل شائعات، من قبل أي مصدر يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات سي اس بي-بي اس دي» وهو تحالف بين جماعات مسلحة، بحسب «فرانس برس».

ودان الانفصاليون في البيان «تجاهل كل المجازر التي ارتكبتها» القوات المسلحة المالية وحلفاؤها من مجموعة فاغنر الروسية والتي ينفي المجلس العسكري وجودها. وأعلن الجيش المالي أنه اكتشف هذه «المقبرة الجماعية» في 16 نوفمبر خلال عمليات أمنية. وقال إن «المقبرة تذكر بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون».

هدوء استمر لثماني سنوات

وتجددت الأعمال الحربية في أغسطس في شمال مالي بين القوات النظامية والانفصاليين بعد هدوء استمر لثماني سنوات. وفي يونيو، طلب المجلس العسكري الممسك بالسلطة في أعقاب انقلاب العام 2020 برحيل قوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، بعد أشهر من التوتر.

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وتعتبر استعادة جيش كيدال، معقل المطالبين بالاستقلال، في منتصف نوفمبر نجاحا رمزيا للقيادات العسكرية التي استولت على السلطة بالقوة في العام 2020.

وبموازاة الاشتباكات على الأرض، يخوض الطرفان أيضًا صراعات على مواقع التواصل ألاجتماعي وبالأخص على منصات «إكس» و«تيك توك» و«فيسبوك». وأوضح صديق أبا، وهو صحفي ومحلل سياسي نيجيري متخصص في منطقة الساحل، أخيرًا أن «كل جانب يقدم روايته الخاصة لما يحدث على الأرض ويشكك في مصداقية رواية الخصم».