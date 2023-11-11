  • Alwasat News
Atwasat

مالي: الجيش يقترب من مدينة إستراتيجية ويخوض معارك مع الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 10:32 مساء
مالي: الجيش يقترب من مدينة إستراتيجية ويخوض معارك مع الطوارق
عناصر تابعة للطوارق. (الإنترنت)
alwasat radio

اقترب الجيش المالي من مدينة كيدال الإستراتيجية بشمال البلاد، وخاض معارك السبت ضد الطوارق فيما قد يكون بداية المعركة المعلنة لاستعادة المدينة، معقل الانفصاليين، التي تشكل اختبارا مهما للسيادة بالنسبة للدولة المركزية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ضابط مالي: «نحن على بُعد عشرات الكيلومترات من كيدال. نواصل تقدّمنا، لتأمين المنطقة بكاملها». وتحدث مسؤولان محليان، طلبا عدم كشف هويتهما، عن اندلاع قتال. وتحدث ضابط آخر، مقره غاو، المدينة الكبرى في الشمال، عن معارك بالقرب من معسكر انسحبت منه في الآونة الأخيرة بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة «مينوسما» في كيدال، بحسب «فرانس برس». 

وقال أحد المسؤولين: «لقد بدأ القتال. هناك الكثير من النيران». وأكد أنه من جانب الجيش، فإن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، التي استدعاها المجلس العسكري الحاكم للدعم العام 2021، عددهم أكثر من عدد الجنود الماليين.

قطع شبكة الهواتف في كيدال
وقطع الانفصاليون، الجمعة، شبكة الهواتف في كيدال، ربما تحسبا لهجوم الجيش. ويتوقع عشرات الآلاف من سكان المدينة، المعقل التاريخي لحركات التمرد من أجل الاستقلال ومفترق الطرق على الطريق المؤدية إلى الجزائر، مواجهة منذ أن عاود الطوارق، الذين تمردوا العام 2012 وقبلوا وقف إطلاق النار في 2014، حمل السلاح في أغسطس. وقال مسؤول منتخب آخر: «السكان المدنيون يفرون من المدينة»، مضيفا: «يجب أن نتوقع نزاعا طويلا».

-  ستة قتلى بينهم أطفال بغارات استهدفت مدينة كيدال الإستراتيجية في مالي
-  بعثة الأمم المتحدة تنسحب من معسكرها في مدينة استراتيجية بشمال مالي
-  مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لخطوط «إير فرانس»

نفذ الجيش في الأيام الماضية ضربات جوية في كيدال ضد ما وصفه بأهداف «إرهابية». وقُتل عدد من المدنيين، بينهم أطفال، بحسب سكان والمتمردين، وهو ما نفاه الجيش. وأعلن الجيش، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي بدء «تحركات إستراتيجية بهدف تأمين والقضاء على أي تهديد إرهابي في منطقة كيدال»، وهو يستخدم تسمية «إرهابيين» للانفصاليين و«الجهاديين» على حد سواء.

وانطلق رتل عسكري كبير متمركز منذ بداية أكتوبر على بُعد نحو 110 كلم جنوبا، الخميس أو الجمعة، في اتجاه كيدال.

استعادة السيادة
أصبح شمال مالي منذ أغسطس مسرحا لتصعيد بين الأطراف الموجودة هناك (جيش نظامي ومتمردون وجهاديون). وأدى انسحاب بعثة الأمم المتحدة، التي دفعت إلى الخروج من قِبل المجلس العسكري، إلى سباق للسيطرة على هذه المنطقة، مع مطالبة السلطات المركزية بإعادة معسكرات، ومعارضة المتمردين ذلك. بينما يعمل الجهاديون على الاستفادة من هذا الوضع، لتعزيز قبضتهم على المنطقة.

وأخلت «مينوسما» معسكرها في كيدال قبل أن يصل الجيش لتسلّمه، وهذا هو المعسكر الثالث والأخير الذي أخلته «مينوسما» في منطقة كيدال، بعد معسكري تيساليت وأغيلهوك.

يشكل عصيان كيدال ومنطقتها، حيث مني الجيش بهزائم مذلة بين 2012 و2014، مصدر إزعاج طويل الأمد في باماكو، حتى بالنسبة للعسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020، وجعلوا من استعادة السيادة على الأراضي شعارهم. وأعلنت الحكومة تصميمها على استعادة كيدال، التي تعد الدولة المركزية غائبة فيها. 

«مينوسما» تغادر مالي
وغادرت بعثة الأمم المتحدة في مالي معسكرها بكيدال، مما أتاح لجماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق السيطرة عليه، وأخذ أسبقية على الجيش المالي. ويسلّط خروج بعثة الأمم المتحدة من كيدال الضوء على الأوضاع المتدهورة التي غادرت في ظلها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) البلاد، بناء على طلب من المجلس العسكري بعد عشر سنوات من الانتشار.

وسرّعت «مينوسما» انسحابها بعدما أجبرها على ذلك تدهور الأوضاع الأمنية مع تنازع كل الجهات الفاعلة المسلّحة «انفصاليون وجهاديون وجيش نظامي». لكن هذا الأمر أثار حفيظة المجلس العسكري الحاكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرق الإغاثة الهندية: كل العمال المحاصرين في انهيار النفق سالمون
فرق الإغاثة الهندية: كل العمال المحاصرين في انهيار النفق سالمون
واشنطن تلوح بمزيد من الضربات إذا لم تتوقف هجمات الجماعات المرتبطة بإيران على القوات الأميركية
واشنطن تلوح بمزيد من الضربات إذا لم تتوقف هجمات الجماعات المرتبطة...
مناورات بحرية صينية وباكستانية بعد أيام من تدريبات عسكرية روسية
مناورات بحرية صينية وباكستانية بعد أيام من تدريبات عسكرية روسية
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة ...
شي وبايدن سيبحثان في «السلام العالمي والتنمية» خلال لقائهما في سان فرانسيسكو
شي وبايدن سيبحثان في «السلام العالمي والتنمية» خلال لقائهما في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة...
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية ......
المزيد
مذكرة داخلية تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة واحتجاز آلاف الفلسطينيين بدون تهم
مذكرة داخلية تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة واحتجاز......
السلطات الفلبينية تفرج عن المعارضة ليلى دي ليما بكفالة
السلطات الفلبينية تفرج عن المعارضة ليلى دي ليما بكفالة...
تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية
تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية...
شي وبايدن سيبحثان في «السلام العالمي والتنمية» خلال لقائهما في سان فرانسيسكو
شي وبايدن سيبحثان في «السلام العالمي والتنمية» خلال لقائهما ......
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة ......
المزيد