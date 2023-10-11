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مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لخطوط «إير فرانس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 04:39 مساء
مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لخطوط «إير فرانس»
جندي من الجيش في مالي أمام طائرة تابعة لـ«إير فرانس». (الإنترنت)
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قرر المجلس العسكري الحاكم في باماكو إلغاء التصريح الممنوح لشركة «إير فرانس» لاستئناف رحلاتها إلى مالي، وفق ما أعلن مسؤولان ماليان كبيران ومسؤول في النقل الجوي الأربعاء.

وأوضح أحد المسؤولين «أُلغي القرار لأن الاتفاق جرى دون استشارة المسؤولين الأعلى مرتبة». وكانت «إير فرانس» أعلنت الثلاثاء أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى مالي اعتبارًا من الجمعة بعدما علقتها مطلع أغسطس عقب الانقلاب في النيجر المجاورة، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الجيش الفرنسي، في 15 أغسطس الماضي، خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، بعد تسع سنوات على إرسال باريس قواتها إلى الدولة الواقعة غربي أفريقيا للمساعدة في الإطاحة بالمتطرفين من الحكم.

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وتصاعدت التوترات العام الماضي بين مالي وجيرانها في أفريقيا والاتحاد الأوروبي بعد أن سمحت حكومة مالي الانتقالية لمرتزقة روس من مجموعة «فاغنر» بالانتشار على أراضيها. وكان لفرنسا نحو 4300 جندي في منطقة الساحل بأفريقيا، منهم 2400 في مالي في فبراير عندما أعلن ماكرون الانسحاب.

قوة بارخان تنظم صفوفها خارج مالي
وبخروج الوحدات العسكرية الفرنسية من مالي، «تعيد قوة بارخان تنظيم صفوفها خارج البلاد»، حسبما قال بيان الجيش الفرنسي اليوم الإثنين، مضيفًا أن «التحدي اللوجستي الكبير جرت مواجهته بطريقة منظمة وآمنة، بالتنسيق مع شركائنا».

تنشط قوات فرنسية في مالي منذ 2013 عندما تدخلت للإطاحة بمسلحين متطرفين من الحكم. لكن المتمردين أعادوا تنظيم صفوفهم في الصحراء وشرعوا في مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.

لطالما قال ماكرون والقادة الأوروبيون إن انسحاب الجيش من مالي لن يسفر عن التخلي عن المواطنين في معركتهم ضد المتطرفين. بعد الخروج من مالي، «ستستمر القوات المسلحة الفرنسية في مكافحة الإرهاب في الساحل، بتنسيق عن كثب مع شركائنا الأفارقة والدوليين»، بحسب ما جاء في بيان الجيش الفرنسي.

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