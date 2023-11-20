الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بحلول عام 2100

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الأمم المتحدة الإثنين من أن الالتزامات المناخية الحالية للدول في العالم أجمع تضع الكوكب على مسار احتباس حراري كارثي يصل الى 2.9 درجة مئوية خلال هذا القرن، في ما يتجاوز الى حد بعيد السقف الذي حدده المجتمع الدولي.

وأورد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر عشية بدء المفاوضات الدولية المهمة حول المناخ في دبي في إطار مؤتمر كوب28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، أن الوفاء بالالتزامات الراهنة للدول سيترجم باحتباس يبلغ 2.9 درجة مئوية بالنسبة الى الوعود غير المشروطة، و2.5 درجة مئوية إذا أخذت الالتزامات المشروطة في الاعتبار، بحسب «فرانس برس».

ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، بدءا من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع حتمي في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية».

الأرض تجاوزت لفترة وجيزة عتبة الاحترار الحرجة

وأظهرت بيانات جديدة أنه من المحتمل أن تكون درجة حرارة الأرض قد تجاوزت لفترة وجيزة عتبة الاحترار الحرجة، يوم الجمعة الماضية ، منذ بداية تسجيلات الأجهزة على الأقل.

ووفقا للبيانات، كان يوم الجمعة الماضي أول يوم يتجاوز فيه متوسط درجة حرارة السطح العالمية درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وظهرت أولاً من مجموعة البيانات التي يحتفظ بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF).

وقالت سامانثا بيرغيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، في تغريدة على موقع إكس أمس الأحد: «أفضل تقديراتنا هو أن هذا كان اليوم الأول الذي كانت فيه درجة الحرارة العالمية أكثر بدرجتين مئويتين فوق مستويات 1850-1900 (أو ما قبل الصناعة)، عند 2.06 درجة مئوية». وعند مقارنته بمتوسط الفترة 1991-2020، كان المتوسط العالمي ليوم الجمعة أعلى من المتوسط بمقدار 1.17 درجة مئوية، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

وسبب أهمية ذلك هو أن ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض يوميًا إلى أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة إنما يشير إلى مدى سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، بما في ذلك بعض الظواهر المتطرفة التي أصبحت ممكنة الآن.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28»

وسيجتمع قادة العالم قريبا في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28» من أجل الحفاظ على الهدف الذي نصت عليه اتفاقية باريس المتمثل في منع درجة الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة.

وذكر التقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة.