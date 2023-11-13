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مشروعا العفو والاتفاق المالي مع الانفصاليين يثيران الغضب في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 06:47 مساء
مشروعا العفو والاتفاق المالي مع الانفصاليين يثيران الغضب في إسبانيا
تظاهرة منددة برئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من المعارضة اليمينية رفضا لمشروع قانون عفو عن الانفصاليين، 12 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يتواجه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي يتعرض لانتقادات بسبب وعده بالعفو عن انفصاليين كاتالونيين، مع أحزاب المعارضة بشأن كيفية تقاسم الإنفاق والإيرادات مع أقاليم البلاد.

يعتزم سانشيز منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة عام 2017، فجرت تظاهرات على مستوى البلاد. لكنه ينوي أيضا إبرام اتفاقيات أخرى مع الكاتالونيين لكسب دعمهم وضمان غالبية لحكومته في البرلمان، وفق «فرانس برس».

واستجابة لمطالب حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا»، وافق سانشيز على شطب 15 مليار يورو (16 مليار دولار) مستحقة على الأقليم للحكومة الوطنية تعود لفترة الأزمة المالية عام 2008. ورغم  أن الاشتراكيين يعدون بتوسيع هذا الاتفاق ليشمل أقاليم أخرى اقترضت بموجب البرنامج نفسه، فإن التنازل المالي أزعج حكومات إقليمية أخرى، منها تلك التي يسيطر عليها اليسار.

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ويدعو الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس مع مجموعة «معا من أجل كاتالونيا»، ثاني أكبر المجموعات الاستقلالية، إلى تشجيع عودة الشركات التي نقلت مقارها الرئيسية بعد أزمة الانفصال عام 2017، مثل بنك «كايكسابنك» وشركة الطاقة العملاقة «ناتورجي» إلى كاتالونيا.

100% من الضرائب 
أولا، واستجابة لمطالبة «معا من أجل كاتالونيا» بأن تحتفظ كاتالونيا بجميع الضرائب التي تُجمع في الإقليم، تعهد الاشتراكيون دعم «الاستقلال المالي» للإقليم وتسهيل وصوله إلى الأسواق المالية.

وتنطوي هذه المسألة على حساسية في إسبانيا، حيث يضمن الدستور درجة عالية من الاستقلال المالي للأقاليم، وكذلك  السيطرة على الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى التضامن بين الأقاليم. حاليا، يدير إقليمان هما بلاد الباسك ونافار، جميع الضرائب التي تُجمع في أراضيهما، ويقتطعان جزءا منها لصالح الحكومة المركزية مقابل الخدمات التي توفرها.

لكن حجم كل منهما الاقتصادي وميزانيته لا يقارنان بكاتالونيا التي تعد المحرك الصناعي لإسبانيا وتمثل 20% من ناتجها الاقتصادي و16% من سكانها. بحسب مركز فيديا للأبحاث، تخطى المبلغ الذي أرسلته كاتالونيا إلى الحكومة المركزية في 2021 ما تلقته منها بمقدار 2.2 مليار دولار. وفقط اثنان من الأقاليم الـ17 دفعت مبالغ تفوق ما تلقته: مدريد (3.6 مليارات يورو) وجزر الباليار (334 مليونا).

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