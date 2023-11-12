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اليمين الإسباني يستعد للنزول إلى الشارع ضد قانون العفو عن الكاتالونيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 10:23 صباحا
اليمين الإسباني يستعد للنزول إلى الشارع ضد قانون العفو عن الكاتالونيين
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسبانية خلال تجمع نظمته مجموعات يمينية متطرفة قرب مقر الحزب الاشتراكي في مدريد، 11 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يستعد اليمين في إسبانيا للنزول إلى الشارع، اليوم الأحد، احتجاجا على قانون للعفو عن انفصاليين كاتالونيين طرحه رئيس الوزراء المكلف بيدرو سانشيز، مقابل ضمان دعمهم له للبقاء في السلطة.

وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقع الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز وحزب «معا من أجل كاتالونيا»، اتفاقا في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، حسبما أشار الطرفان، دون تقديم تفاصيل عن مضمونه، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا العفو المثير للجدل، والذي يعتبره قسم من المجتمع بمثابة انتهاك لسيادة القانون، بعد ستة أعوام على محاولة انفصال الإقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا، في خطوة تسببت في العام 2017 بإحدى أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لإسبانيا.

ودعا الحزب الشعبي، وهو أبرز تشكيل في المعارضة اليمينية، إلى تجمعات اعتبارا من ظهر الأحد (11,00 ت غ) في مدريد ومدن أخرى على امتداد البلاد، تحت شعار أساسي هو «رفض العفو».

ويرى الحزب اليميني في دعوته إلى التحركات، على أن «الديموقراطية في خطر»، داعيا «كل الديموقراطيين، من دون استثناء»، للنزول إلى الشارع.

وأكد الحزب أن خصومه «لن يجعلونا نصمت».

وكان زعيمه ألبرتو نونييس فيخو تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في يوليو الماضي، لكنه فشل في تسميته رئيسا للوزراء بسبب الدعم غير الكافي له في البرلمان.

- تظاهرات مناهضة لطلب العفو عن انفصاليين كاتالونيين في إسبانيا

في المقابل، ضمن سانشيز الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، الحصول على تصويت المجلس للاستمرار في منصب رئيس الوزراء، بفضل أصوات سبعة نواب ينتمون إلى حزب الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال عام 2017.

ومقابل الحصول على هذه الأصوات، لبّى سانشيز مطلب النواب بإصدار قانون عفو عن قادتهم ونشطائهم الذين يلاحقهم القضاء بسبب ضلوعهم في محاولة 2017.

والقانون الذي من شأنه أن يسمح بعودة بوتشيمون إلى إسبانيا، سيعتمده البرلمان بمجرد أن يصادق النواب على تعيين سانشيز رئيسا للوزراء.

وتعتبر أحزاب اليمين في إسبانيا، إضافة إلى جهات قضائية وحتى بعض الشخصيات المعتدلة في الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، أن قانون العفو المطروح يتعارض ومبادئ المساواة ووحدة أراضي البلاد وفصل السلطات.

«نتائج صناديق الاقتراع»
وخلال كلمة أمام منتدى الاشتراكيين الأوروبيين في مدينة ملقة الاسبانية السبت، دعا سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسبانية منذ العام 2018، الحزب الشعبي اليميني إلى «تقبل نتائج صناديق الاقتراع وشرعية الحكومة التي سنقوم بتشكيلها قريبا».

وكان حزب فوكس اليميني المتطرف أكد أنه سيلبي الأحد الدعوة إلى التظاهر التي أطلقها الحزب الشعبي، قبل أن يشارك في تظاهرات قرب مقرات الحزب الاشتراكي الإسباني على امتداد البلاد.

ويشكل المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي في مدريد هدفا منذ نحو أسبوع لتحركات احتجاجية يومية يدعو إليها منظمون قريبون من حزب فوكس.

وشهدت هذه التحركات غير مرة خلال الأيام الماضية، مواجهات بين الناشطين المتطرفين وقوات حفظ الأمن الإسبانية.

وشدد زعيم فوكس سانتياغو أباسكال، خلال إحدى هذه التجمعات الخميس، على أن «من واجبنا أن نقاوم حكومة وطاغية سينال تنصيبه (رئيسا للوزراء) بفضل كل أعداء إسبانيا».

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