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منظمتان للإغاثة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 03:38 مساء
منظمتان للإغاثة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين خلال مقابلة مع رويترز في جنيف. (رويترز)
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قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند أمام مؤتمر في باريس، اليوم الخميس، إن وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة هو أمر ضروري للغاية.

وأضاف «لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو رفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا»، حسب «رويترز».

وتابع قائلا «دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب سيستمر نزيف الأرواح».

ووصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي إن ثمة مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة بأنها «مناطق زائفة».

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