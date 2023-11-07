نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حماس ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر دون إطلاق الأسرى لدى «حماس».

وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة أنه «لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن (الأسرى)»، بحسب «فرانس برس».

الإفراج عن 12 أسيرًا من حملة الجنسيات الأجنبية

في المقابل، أعلن الناطق باسم «كتائب القسام» أبوعبيدة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن المقاومة كانت على وشك الإفراج عن 12 أسيرًا من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» تأكيد أبوعبيدة أن «كتائب القسام» ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي «الذي يهدد حياتهم هو الذي يعوق إتمام ذلك».

المقاومة تفرج عن 4 من الأسرى

وكانت حركة «حماس» قد نفذت عملية غير مسبوقة في 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأسر آخرين، وأفرجت الحركة عن 4 من الأسرى في الأيام الماضية.

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ويزعم الاحتلال الإسرائيلي إن «حماس» احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة، عقب دخول مقاتليها بلدات مُحاذية لقطاع غزة. وكان تلفزيون الأقصى قد نقل عن يحيى السنوار، زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، قوله إن الحركة مستعدة فورًا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، مقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة.