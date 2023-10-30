توقيف 60 شخصا وإصابة 9 عناصر شرطة بعد اقتحام مطار في داغستان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت السلطات الروسية أن ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن «إسرائيليين» على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت تسعة من عناصر الشرطة.

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان «حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم»، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جمهورية داغستان الروسية، سقوط جرحى في مطار محج قلعة؛ إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

- داغستان تعلن سقوط جرحى إثر اقتحام مطار محج قلعة

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام «نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية»، دون أن تعطي مزيد التفاصيل.

والأحد، أعلنت وكالة الطيران الروسية إخلاء مطار محج قلعة من المحتجين. وقالت الوكالة، في بيان، على تطبيق تلغرام «اعتبارا من الساعة 22:20 (19:20 ت غ)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول». وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر.