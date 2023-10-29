39 قتيلا حصيلة «أوتيس» في أكابولكو المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكسيكية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح، الأربعاء، منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفعت من 27 إلى 39 قتيلا، مشددة على أنها تحاول تنظيم المساعدات الإنسانية أمام حجم الأضرار الجسيمة.

ولا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين، على ما أفادت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيس في شريط فيديو. وأوضحت أن هوية الضحايا الـ39، وهم 29 رجلا وعشر نساء، لم تحدد بعد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: «علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة ممكنة».

وأصيبت 80% من الفنادق بأضرار في هذه المنطقة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة، وهي من الأشهر في أميركا اللاتينية مع كانكون وبونتا ديل إيستي في أوروغواي. وكانت أكابولكو في ذروة شهرتها منتجعا مفضلا لنجوم هوليوود من أمثال جون واين وجون فايسمولر.

إقامة جسر جوي لسرعة الإنقاذ

ووصل الإعصار أوتيس إلى أعلى مستوى، حيث سجل خمس درجات بمقياس سافير-سمبسون. وبعد ثلاثة أيام على مروره، لا تزال المساعدات التى تصل إلى أكابولكو بطيئة، ولا تزال المدينة محرومة جزئيا من التيار الكهربائي والاتصالات والمحروقات.

وأفادت السلطات بنشر نحو 17 ألف عنصر من القوى الأمنية، لحماية المدينة بعد عمليات نهب في متاجر سوبر ماركت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ونصبت حواجز تفتيش، للتدقيق في السيارات، إذ يسمح للعسكريين وعناصر الحرس الوطني فقط بنقل السلع الأساسية، بينما تصادر بقية السلع من الكحول أو الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها.

وقالت الحكومة، في بيان السبت، إن الجيش والبحرية «أقاما جسرا جويا، لتسريع توزيع المساعدة الإنسانية، بالإضافة لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة، انطلاقا من أكابولكو باتجاه مكسيكو»، ووزعت آلاف اللترات من المياه العذبة على سكان أكابولكو، البالغ عددهم نحو 790 ألفا.

توقع منخفض جوي جديد

وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه أن «منخفضا مداريا جديدا» يتشكل في المحيط الهادئ قبالة تشياباس في الجنوب وغواتيمالا.

ولفت المركز الوطني للأعاصير في ميامي، المكلف بالتوقعات والإنذارات في المنطقة، إلى أن الأحوال الجوية مواتية «لتشكل منخفض مداري» مطلع الأسبوع المقبل.

ورافقت «أوتيس» الذي اجتاح أكابولكو رياح سرعتها 270 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة جدا. وقد تشكل الإعصار في غضون ساعات قليلة، وبسرعة كبيرة مباغته للمراقبين.

وبيّن مدير المركز الوطني للأعاصير مايكل برينان لوكالة «فرانس برس»: «للأسف لقد كانت الظروف الجوية مواتية جدا للإعصار أوتيس مثل حرارة المياه العميقة في المحيط الهادئ قبالة ساحل المكسيك الغربي، وباقي الأحوال الجوية».

تقييمات للأضرار بـ15 مليار دولار

وأمام سرعة تشكله القياسية، لم يترك «أوتيس» مجالا كبيرا لسكان أكابولكو لحماية المتاجر والفنادق وتخزين المؤن، حيث تضرر نحو 200 ألف منزل أو متجر، بالإضافة إلى الفنادق، بحسب الحكومة. بينما استحال الكثير من المتاجر والمطاعم إلى ركام.

وأظهر تقدير أولي لخبير في تحليل المخاطر بشركة «إنكي ريسيرتش»، أوردته وسائل إعلام عدة، من بينها وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، أن كلفة الأضرار قد تصل إلى 15 مليار دولار. وتنتظر شركات التأمين أرقام لجنة متخصصة بالتقييم.

ضرب الإعصار «بولينا» من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون، الذي يضم خمس درجات، في العام 1997 منطقة أكابولكو بولاية غيريرو، وحصد أكثر من 200 قتيل.