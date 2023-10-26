«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأميركيين في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين «إسرائيل» والمقاومة الفلسطينية، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر الناطق باسم البنتاجون في إفادة صحفية إن القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سورية خلال الأسبوع المنصرم، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف أن القوات الأميركية استُهدفت في وقت سابق يوم الخميس في العراق، لكن الهجوم باء بالفشل.

- الولايات المتحدة تُفعّل نشر منظومات دفاعية جوية «في كافة أنحاء» الشرق الأوسط

- البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

في 17 أكتوبر الجاري، أعلن «البنتاغون» وضع نحو ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط، دعما للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وفي 22 أكتوبر، أمر البنتاغون بتفعيل نشر منظومات دفاع جوي «في كافة أنحاء» المنطقة، وأيضا وضع قوات أميركية إضافية على أهبة الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط.