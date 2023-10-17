البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الثلاثاء، وضع نحو ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط، دعما للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وجاء في بيان للبنتاغون «وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم حوالى ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأميركي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط»، موضحا أنه «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» الأحد، أنها ستقدم ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر»، بحسب «فرانس برس».