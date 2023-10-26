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العفو الدولية: نداء عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 06:12 مساء
العفو الدولية: نداء عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل
نيران قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. (العفو الدولية)
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أصدرت منظمة العفو الدولية، الخميس، نداءً عاجلًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل و«إسرائيل» من قبل جميع الأطراف لمنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان إمكانية وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان قطاع غزة، في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان على موقع المنظمة الرسمي إنه على مدى الأسبوعين والنصف الماضيين، شهدنا الرعب في ظل مكابدة ما يزيد على مليوني شخص في قطاع غزة من أجل البقاء على قيد الحياة، في خضم أزمة إنسانية كارثية، ومستوى الخسائر في صفوف المدنيين لم يسبق له مثيل.

الهجوم البري
واسترسلت أن المنظمة تحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على التكاتف معًا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من قبل جميع أطراف النزاع.

وشددت على أن الهجوم البري الذي يلوح في الأفق من جانب القوات الإسرائيلية على غزة له عواقب كارثية على المدنيين في غزة، كما تنبأت به التهديدات الخطيرة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للمدنيين المتبقين في شمال غزة.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى:
- وضع حد للهجمات غير القانونية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات غير المتناسبة.

- أن تسمح إسرائيل فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة المحتل دون عوائق، وترفع حصارها غير القانوني على غزة القائم منذ 16 سنة، وتسمح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة بالوصول الفوري.

- المجتمع الدولي ليفرض حظرًا شاملًا على الأسلحة على جميع أطراف النزاع نظرًا لارتكاب انتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي.

- مواصلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجاري في الوضع في فلسطين وتلقيه الدعم الكامل وجميع الموارد اللازمة.

- إطلاق حماس، وجميع الجماعات المسلحة الأخرى سراح جميع الرهائن المدنيين فورًا ودون قيد أو شرط، ومعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، بما في ذلك من خلال توفير العلاج الطبي لهم، إلى حين إطلاق سراحهم.

- إطلاق إسرائيل سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا.

- معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك من خلال تفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على جميع الفلسطينيين.

كما وثّقت المنظمة وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات الإسرائيلية في هجومها على غزة، بما في ذلك الهجمات العشوائية والعقاب الجماعي، وقد أسفرت هذه الجرائم عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ومحو عائلات بأكملها من الوجود، وتدمير أحياء سكنية. ويجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

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