  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 02:02 مساء
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية
عناصر من الشرطة الألمانية في فرانكفورت، ديسمبر 2021 (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، انتهاء حالة الخطر بعد إخلاء عدة بنايات في مدينة ماينز بسبب تهديد بوجود قنبلة في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ZDF التي يقع مقرها الرئيسي هناك.

وأضافت الشرطة في بيان، أن السلطات قيمت التهديد الذي جرى إرساله عبر بريد إلكتروني، وقررت أنه ليس هناك ما يشير إلى خطر ملموس، وفق وكالة «رويترز».

كلاب مدربة للتفتيش
وفتشت الشرطة مقر المحطة بكلاب مدربة بعد أن تلقت التهديد في نحو الساعة 8:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (0620 بتوقيت غرينتش). وسمحت السلطات للأفراد بالعودة للبنايات بعد ساعتين تقريباً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على ...
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي

مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإليزيه: ماكرون يزور «إسرائيل» الثلاثاء
الإليزيه: ماكرون يزور «إسرائيل» الثلاثاء
بايدن يبحث مع قادة 5 دول غربية تطورات الحرب في غزة
بايدن يبحث مع قادة 5 دول غربية تطورات الحرب في غزة
جولة إعادة في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية بين وزير الاقتصاد ماسا واليميني المتطرف ميلي
جولة إعادة في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية بين وزير الاقتصاد ماسا...
محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار رسمية»
محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار ...
الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي
الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
المزيد
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة ......
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار سياسي
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة ......
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى 5 ديسمبر
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى ......
الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي
الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين ......
محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار رسمية»
محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار......
المزيد