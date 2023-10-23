الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، انتهاء حالة الخطر بعد إخلاء عدة بنايات في مدينة ماينز بسبب تهديد بوجود قنبلة في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ZDF التي يقع مقرها الرئيسي هناك.
وأضافت الشرطة في بيان، أن السلطات قيمت التهديد الذي جرى إرساله عبر بريد إلكتروني، وقررت أنه ليس هناك ما يشير إلى خطر ملموس، وفق وكالة «رويترز».
كلاب مدربة للتفتيش
وفتشت الشرطة مقر المحطة بكلاب مدربة بعد أن تلقت التهديد في نحو الساعة 8:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (0620 بتوقيت غرينتش). وسمحت السلطات للأفراد بالعودة للبنايات بعد ساعتين تقريباً.
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