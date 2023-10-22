الصيادون اليابانيون يأملون تحسين العلاقات مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت جريدة «هوكايدو شيمبون» بأن الصيادين اليابانيين يعانون بشدة بسبب العقوبات التي فرضتها بلادهم على روسيا.

ونقلت الجريدة عن بعض الصيادين قولهم: «نأمل التوجه إلى الصيد مرة أخرى هذا العام في مياه جزر الكوريل الجنوبية، لكن يجرى تنظيم هذا الصيد عبر المفاوضات السنوية بين روسيا واليابان، والتي لم تجر في العام 2023. لذا للأسف ليس لدينا خيار آخر»، حسب «رسيا اليوم».

وسيضطر معظم الصيادين من هوكايدو الآن إلى ممارسة الصيد البحري في منطقة شبه جزيرة نيمورو. مشددين على ضرورة قيام الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم، وأضافوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة صيد الأسماك حتى تقوم موسكو وطوكيو بتحسين العلاقات الثنائية.

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وصرحت وزارة الخارجية الروسية في يناير من هذا العام، بأنها أبلغت طوكيو باستحالة إجراء مشاورات حكومية ثنائية بشأن صيد الموارد البحرية في منطقة جزر الكوريل الجنوبية بسبب سياسة اليابان المناهضة لروسيا.