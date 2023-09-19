  • Alwasat News
Atwasat

الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 12:05 مساء
الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا
صورة التقطت في سبتمبر 2023 في البحر قبالة سواحل فلوريدا ويبدو فيها أحد الغواصين أمام سمكة هامور عملاقة (أ ف ب)
alwasat radio

يستمتع هواة الغوص في فلوريدا بأسماك الهامور العملاقة التي يمكن أن يصل وزن الواحدة منها إلى 380 كيلوغراما، لكن العلماء ينبهون إلى أن أعدادها تشهد انخفاضا منذ بضع سنوات، إذ أعادت السلطات في الآونة الأخيرة السماح بصيدها.

وقال الدكتور جيمس لوكاسيو من مختبر «موتي مارين لابوراتوري» البحري «من غير الممكن في أي مكان آخر الحصول على تجربة غوص إلى جانب سمكة بهذا الحجم وهذا القرب» بحسب «فرانس برس».

نفوق دبة قطبية صعقا بالكهرباء في الدنمارك

سمكة بطول 2.4 متر
وخلال رحلة بحرية قبالة شاطئ بوينتون بيتش في فلوريدا في مطلع سبتمبر، اندهش الغواصون بهذه الأسماك العملاقة التي يمكن أن يصل طولها إلى 2.4 متر.

ولأن زوايا فم هذه السمكة التي يمكن أن تعيش أكثر من 30 عاما مشدودة إلى الأسفل، يخيل للناظر إليها أنها متجهمة، ولكن في إمكان الغواصين أن يلمسوها بأيديهم.

وقال الغواص بن غاليمو «لقد دُهِشنا من كمية أسماك الهامور في المنطقة لكن من حديثي مع السكان، علمتُ أن أعدادها انخفضت في الواقع مقارنة بالسنوات الأخرى».

وبالفعل، نُشرت أخيرا دراسة حذرت من الوضع الذي وصلت إليه هذه الأسماك.

وقال الدكتور جيمس لوكاسيو إن «أوساط قطاع الغوص أفادت بأنها تشهد عددا أقل من هذه الأسماك في السنوات الأخيرة».

غضب في إيطاليا بعد قتل دبة مهددة بالانقراض

ودفع ذلك الباحثين إلى أن يعيدوا العام 2022 إجراء إحصاء سبق أن أجريَ العام 2013 في عدد من مواقع تكاثر أسماك الهامور العملاقة. ولاحظوا الباحثون وجود عدد أقل بكثير منها في خمسة من المواقع الستة التي شملتها الدراسة.

الهامور أوشك على الانقراض
وهذا النوع من الأسماك (الهامور) كان على وشك الانقراض في ثمانينيات القرن العشرين بفعل الصيد الجائر، ولكن أمكَنَ إنقاذه من خلال جهود حمايته.

وحُظِر صيد هذه الأسماك أكثر من 30 عاما، لكن سلطات فلوريدا اعتبرت سنة 2022 أن عددها زاد بما فيه الكفاية، وسمحت باصطياد 200 سمكة هامور عملاقة سنويا في مياه الولاية.

اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها

وذكر الدكتور جيمس لوكاسيو في بيان بأن «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يدرج الهامور العملاق راهنا في فئة الأنواع المعرضة للخطر مشددا على أنه نوع مهم للحفاظ على توازن المنظومة البيئية وأضاف لا نريد تاليا أن تنخفض أعداده».

ويعيش الهامور العملاق أيضا في مياه خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وقبالة سواحل البرازيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن ...
واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها
واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة ...
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال ......
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا وفرنسا وألمانيا
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا ......
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي ......
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين...
المزيد
الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا
الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا...
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق...
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا...
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال...
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة ......
المزيد